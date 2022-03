Rușii nu renunță. Au continuat să iasă în stradă să protesteze, pașnic, împotriva războiului din Ucraina. Deși peste 6.000 de protestatari au fost arestați de forțele de poliție din mai multe orașe ale Rusiei în cele șapte zile de la începerea invaziei în Ucraina.

Pritnre protestatari sunt foarte mulți tineri, așa cum a fost încă din prima zi - joi, 24 februarie.

Oamenii deja s-au strâns deja la Sankt Petersburg și strigă „Nu războiului”.

St. Petersburg, Russia people gather to protest against the war in Ukraine pic.twitter.com/8MP7Gdq0fS

Și străzile din Moscova sunt pline cu protestatari.

Anti-war protesters fill the streets in Moscow tonight, showing many people in #Russia reject the Kremlin's aggression pic.twitter.com/JGBmlowp2y 01