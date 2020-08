VIDEO Orban: Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit! ANUNȚUL despre candidatul comun PNL-USR-PLUS pentru Capitală

„Astăzi avem o veste buna de dat pentru bucuresteni: Dreapta modernă proeuropeană s-a unit intr-un proiect comun pentru București. Dupa saptamani de discutii, analize, evaluari, partenerii din USR-PLUS impreuna cu cei din PNL am hotarat că impreuna putem oferi un viitor mai bun si o viata de calitate mai buna pentru fiecare bucurestean.

Proiectul care ne-a unit e unul care trebuie sa puna capat modului lipsit de profesionalism, dedicare, interes, modului dezastruos in care a fost guvernat Bucurestiul.

Bataia de joc la adresa bucurestenilor trebuie sa ia sfarsit! Bucurestiul trebuie guvernat de oameni care iubesc Bucurestiul, de oameni care au capacitatea de a oferi cele mai bune solutii, pentru servicii de calitate.

Astazi am decis in forurile statutare ca vom prezenta candidatii la Primaria Capitalei si la sectoare.

Am luat decizia de a sustine candidatura lui Nicusor Dan pentru functia de primar general. Este un om care iubeste Bucurestiul, care cunoaste in profunzime problemele, care se pregateste, care odata ajuns la primarie imediat va incepe procesul de modernizare a Bucurestiului, problemelor care nu au fost pana in prezent rezolvate.

Prezenta mea aici e si un argument pentru cooperare loiala intre primarul Bucuresti, a celor de sector si Guvernul României. Au nevoie de sustinerea Guvernului, de la extinderea metroului, realizarea centurii Capitalei, renovarea cladirilor embelmatice - a Universitatii si toate celelalte frumuseti arhitectonice.

Echipa PNL si USR-PLUS va avea un partener care iubește la fel de mult Bucureștiul și este gata să demareze și să finalizeze proiectele vitale”, a declarat, sâmbătă, premierul Ludovic Orban, președinte al PNL, după negocierile dintre PNL și USR-PLUS pentru stabilirea candidatilor la Bucuresti. Înainte, conducerea PNL a validat candidaturile pentru București la alegerile locale din toamna.

Nicușor Dan va fi candidatul comun la Primăria generală. USR-PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 şi 4, iar PNL, la 3, 5 şi 6.

În urma negocierilor, liberalii și USR-PLUS au stabilit următorii candidați: Clotilde Armand (USR) - sectorul 1, Radu Mihai (USR) - sectorul 2, Adrian Moraru (PNL) - sectorul 3, Simona Spătaru (PLUS) - sectorul 4 , Cristian Băcanu (PNL) - sectorul 5 şi Ciprian Ciucu (PNL) - sectorul 6.

Viceprimar din partea USR-PLUS, la Capitală, va fi Vlad Voiculescu (PLUS), fostul ministru al Sănătății din Cabinetul condus de Dacian Cioloș.