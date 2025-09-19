Video. Momentul în care un infractor coboară din tavanul fals, unde s-a ascuns de frica mascaților

Polițiștii Capitalei au surprins un moment spectaculos în timpul unei acțiuni de reținere a doi bărbați căutați la nivel național. În încercarea de a scăpa de intervenția mascaților, unul dintre suspecți a recurs la o metodă inedită: s-a ascuns în tavanul fals al locuinței.

Imaginile surprinse arată cum indivizii coboară din ascunzătoare, după ce au fost descoperiți de forțele de ordine.

„Polițiștii Capitalei au reținut doi bărbați urmăriți național.

Unul dintre ei cu o condamnare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și deținere de substanțe interzise în scop de comercializare, iar celălalt pentru distrugere.
Primul, în încercarea de a scăpa de polițiști s-a ascuns în tavan, dar planul său a eșuat.
Acum amândoi se află după gratii.”, a transmis Poliția Capitalei pe Facebook.
 

Operațiunea a scos în evidență atât ingeniozitatea suspecților în a-și găsi ascunzători, cât și vigilența echipelor de intervenție, care au reușit să îi captureze. În ciuda eforturilor depuse pentru a evita capturarea, cei doi bărbați se află acum în arest, urmând să își ispășească pedepsele.

