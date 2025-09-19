Imaginile surprinse arată cum indivizii coboară din ascunzătoare, după ce au fost descoperiți de forțele de ordine.

„Polițiștii Capitalei au reținut doi bărbați urmăriți național.

Unul dintre ei cu o condamnare pentru constituirea unui grup infracțional organizat și deținere de substanțe interzise în scop de comercializare, iar celălalt pentru distrugere.

Primul, în încercarea de a scăpa de polițiști s-a ascuns în tavan, dar planul său a eșuat.

Acum amândoi se află după gratii.”, a transmis Poliția Capitalei pe Facebook.

Operațiunea a scos în evidență atât ingeniozitatea suspecților în a-și găsi ascunzători, cât și vigilența echipelor de intervenție, care au reușit să îi captureze. În ciuda eforturilor depuse pentru a evita capturarea, cei doi bărbați se află acum în arest, urmând să își ispășească pedepsele.

Fetiță de 7 ani din Vrancea, dispărută de acasă. Polițiștii au găsit-o în locuinţa unei colege de clasă