UPDATE: IPJ Vrancea anunţă că fetiţa a fost găsită

”De la primirea sesizării prin apel 112 privind dispariţia minorei de 7 ani din comuna Gugeşti, poliţiştii vrânceni s-au mobilizat imediat şi au desfăşurat activităţi de căutare. Printre cei implicaţi s-a numărat şi colegul nostru, Sorin Coşereanu, poliţist cu 25 de ani de experienţă la Secţia 2 Poliţie Rurală Gugeşti, care a venit de acasă imediat după primirea informaţiei pentru a se alătura activităţilor de căutare”, anunţă Poliţia Vrancea.

Reprezentanții instituției spun că datorită experienţei acumulate şi bunei cunoaşteri a comunităţii locale, polițistul a reuşit, în doar zece minute de la sosire, să o găsească pe copilă la aproximativ 500 de metri de locuinţă, în casa unei colege de clasă. Fetiţa a fost predată în siguranţă familiei.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

”Poliţiştii vrânceni au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat din comuna Gugeşti, cu privire la faptul că fiica sa, PISICĂ GEORGIANA, în vârstă de 7 ani, a plecat voluntar de la domiciliu, în cursul zilei de astăzi şi nu a mai revenit până în prezent”, a transmis IPJ Vrancea.

Potrivit oamenilor legii, fata are aproximativ 1 metru înălţime, ochi căprui, păr negru.

La momentul plecării, aceasta purta o bluză de culoare albă, colanţi scurţi de culoare roz şi papuci de culoare mov.

”Persoanele care deţin informaţii utile în vederea depistării acesteia sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la 112”, au mai transmis poliţiştii.