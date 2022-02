"Lupta cu sabotorii inamici și trupele de recunoaștere rusești continuă în Obolon, Kiev," a transmis Statul General al Armatei Ucrainene.

Fight with enemy sabotage and reconnaissance group continues in Obolon, Kyiv - General Staff of the Armed Forces of Ukraine https://t.co/A7iZkefCGV pic.twitter.com/2fEMXwC1Kf via @tweetsNV #Ukraine