Greenville, o localitate cu aproximativ 800 de locuitori, a fost învăluită de flăcări în cursul nopţii de miercuri spre joi, mare parte din centrul oraşului fiind complet distrusă, confor unei postări făcute pe Twitter de fotograful Stuart Palley, care a publicat mai multe imagini, relatează Agerpres.

Acest focar face ravagii în nordul Californiei de trei săptămâni, alimentat de vântul persistent şi de efectele schimbărilor climatice, în special căldura sufocantă şi seceta alarmantă din regiune. Până în prezent, Dixie Fire, a mistuit peste 110.000 de hectare.

"Am făcut tot ce-am putut", a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri din regiune, Mitch Matlow. \"\"Uneori, nu este suficient\"\", a adăugat oficialul.

Imaginile apărute pe internet sunt de-a dreptul cutremurătoare. Stâlpi de iluminat metalici îndoiţi de la jumătate din cauza căldurii emanate de flăcări, o benzinărie, un hotel şi un bar au fost distruse, la fel şi câteva clădiri de peste un secol vechime din oraşul construit în timpul goanei după aur din California, mai exact la jumătatea secolului al XIX-lea.

În ciuda acestui fapt, pompierii au întâmpinat greutăți în evacuarea localnicilor. "Avem pompieri care se trezesc cu arme îndreptate spre ei de oameni care nu vor să plece", potrivit lui Jake Cagle, şeful echipei pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

În tot acest timp, aproximativ 2.000 de locuitori din California au primit, încă de miercuri, ordin de evacuare \"\"imediată\"\" odată cu apropierea flăcărilor. Autorităţile au cerut, de asemenea, locuitorilor din oraşele Taylorsville şi Westwood, situate la sud, respectiv la nord de Greenville, să-şi părăsească casele pentru a se proteja.

Dixie Fire este atât de amplu încât îşi generează propriul climat. Mesaje în acre se anunța un "Pericol iminent" și "Dacă aţi rămas, trebuie să plecaţi spre est, imediat", "Dacă rămâneţi, este posibil să nu puteţi primi ajutor\"\" au fost postat pe Twitter de autoritățile locale.

Numărul de hectare mistuite de flăcări în California a crescut cu 250% la sfârşitul lunii iulie în raport cu 2020, care fusese considerat anul cu cele mai grave incendii din istoria recentă a statului.

Dixie Fire aminteşte de Paradise Fire, din 2018, cel mai mortal incendiu din California din ultimii ani. Liniile electrice defectuoase care străbăteau oraşul Paradise au provocat acel incendiu care a lăsat în urmă 86 de morţi, mai arată sursa citată.

Have pulled out of Canyondam due to unsafe conditions. Propane tanks and ammo going off, down power lines, toxic vehicle smoke. I\"d say most of the hamlet has been destroyed. I\"m numb. #dixiefire. Here post office catches on fire. pic.twitter.com/nWpRfUgF54