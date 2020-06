VIDEO Imagini rare cu un căprior jucăuș în zona Caraș-Severin

Căpriorul are probabil vârsta de un an, dovadă fiind al doilea rînd de cornițe, care vor cădea spre sfârșitul toamnei.

Primele coarne, sub forma de butoni sau de sulițe scurte fără rozetă, de 1,0 – 2,0 cm, cresc pe cilindri frontali de prin august-septembrie până în decembrie-ianuarie din primul an de viața. După căderea acestora, în ianuarie -februarie începe sa crească cel de-al doilea rând de coarne, care sunt curățate în mai-iunie, când căpriorul împlinește vârsta de un an. Aceste coarne au forma de sulițe sau de furci, de 8-15 cm lungime, și au rozetele deja schițate. Ele cad la sfârșitul toamnei, prin luna noiembrie.

Căpriorul este un mamifer erbivor care are habitatul în zonele de șes și de deal, preferând pădurile de foioase sau amestec de foioase și rășinoase. Are o lungime de peste un metru și o înălțime de circa 70 de centimetri. Are picioarele lungi și subțiri terminate în copite mici și alungite. Se hrănește în principal cu frunze, dar mănâncă și lucernă sau trifoi.

Spre deosebire de cerb, căpriorul (țap) ajunge la 20 – 30 kg, și este, de asemenea, ușor mai mare decât femela (căprioara), care are doar 18 – 25 kg.

Căpriorii de pădure trăiesc în mici famili, dar cei care trăiesc în zonele de şes pe timpul ierni se adună în grupuri de 40 - 50, grupuri mixte alcatuite din capre, pui şi ţapi, astfel că numărul mare permițându-le să observe din timp orice apariţie suspectă a omului sau alte pericole.