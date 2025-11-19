Într-o secvență, o pacientă observă un gândac pe perete și îl strivește cu un papuc, gest care ilustrează normalitatea cu care pacienții par să se confrunte în unitatea sanitară.

„Imaginile din secția Urologie — unde manager este Angela Nicolae — arată condiții inadmisibile pentru un spital finanțat din bani publici: pereți deteriorați, infiltrații, prize rupte și, mai grav, colonii de gândaci care se deplasează nestingherite în plină zi. Apariția exemplarelor adulte este dovada unei infestări cronice și a dezinsecției făcute doar scriptic”, scrie autorul postării.

Acesta subliniază că situația nu este doar o problemă estetică, ci o încălcare directă a legislației sanitare, a contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate și a obligațiilor manageriale. Sunt invocate prevederi clare: Ordinul MS 914/2006 obligă spitalele să efectueze periodic dezinsecție, iar Legea 95/2006 garantează pacienților dreptul la siguranță sanitară.

Conducerea spitalului a transmis un comunicat în care susține că dezinsecția profilactică a fost efectuată în luna noiembrie, conform graficului aprobat la nivelul instituției. „În Secția Urologie s-a efectuat dezinsecția grupurilor sanitare și se continuă dezinsecția celorlalte spații medicale din cadrul secției", se arată într-un comunicat al SJU Slatina

Spitalul precizează că procedurile sunt realizate cu substanțe certificate de Ministerul Sănătății, de către personal propriu cu atestat DDD, și că pacienții sunt relocați temporar pentru eficiența tratamentului. Totodată, managerul amintește că Blocul central al spitalului are o vechime de peste 60 de ani, fiind reabilitat doar la exterior, iar proiectul de modernizare interioară, început în 2019 prin CNI, a fost reluat abia anul acesta.

