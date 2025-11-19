Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat bărbatul?

Pacientul, aflat în stare critică, a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe, unde medicul de gardă a considerat necesare mai multe consulturi interdisciplinare. Pentru că spitalul funcționează în trei locații diferite, fiecare transfer a necesitat un drum cu ambulanța. În tot acest timp, starea bărbatului s-a agravat. Conform primelor date, deși fusese inițial resuscitat în UPU, pacientul ar fi trebuit să rămână sub supraveghere până la stabilizare și nu transportat repetat între secții.

După ore întregi de plimbări între clădirile spitalului, bătrânul a intrat în stop cardio-respirator și a fost declarat decedat în curtea unității medicale, chiar în ambulanta care îl transporta.

Reprezentanții spitalului au anunțat formarea unei comisii de cercetare disciplinară care să stabilească dacă a existat o încălcare a procedurilor. „Comisia își desfășoară activitatea, iar la final va fi întocmit un raport complet”, a declarat Mihaela Țicleanu, purtător de cuvânt al SJU Târgu Jiu.

În urma verificărilor, Direcția de Sănătate Publică Gorj a aplicat o amendă de 30.000 de lei spitalului. Inspectorii au constatat că medicii urmau norme care nu mai erau valabile, încălcând Ordinul 1706/2007 privind organizarea Unităților de Primiri Urgențe.

„A fost aplicată o sancțiune pentru nerespectarea cadrului legal în gestionarea pacienților în UPU”, a precizat Daiana Militaru, reprezentant al DSP Gorj.