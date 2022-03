Incidentul a avut loc în faţa unui liceu din Des Moines, statul Iowa.

Victima decedată este un băiat de 15 ani care nu era elev al şcolii respective, iar celelalte 2 victime, 2 adolescente de 16 și, respectiv, 18 ani, erau eleve la acea şcoală. Din păcate, ambele sunt în stare critică, potrivit CNN.

Poliţia a reţinut câțiva suspecţi, dar pe moment nu au fost formulate acuzaţii.



Acesta este cel puţin al 13-lea incident armat într-un campus american în 2022, potrivit unui bilanţ stabilit de CNN. Este a patra omucidere în Des Moines, a precizat poliţia într-un comunicat de presă.





THREE GUNSHOT VICTIMS. All teenagers. Gunshots happened at 2:48pm. All three in critical condition. Happened right on school grounds. Gigantic crime scene at 13th and Buchanan. Shooting near East High School in Des Moines. pic.twitter.com/zHlR4mYofG