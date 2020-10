VIDEO Ajută-ne să-l salvăm pe Emanuel. La 3 luni se luptă cu o boală cumplită, părinții nu mai au resurse financiare

Ca să poată trăi, Emanuel are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. El are nevoie de un aparat de respirat în valoare de 7.199 de euro fără de care viața i se poate curma oricând. La doar 3 luni, micuțul este deja un luptător.



La 3 luni, Emanuel are toți mușchii atrofiați și nu își mai poate mișca nici mînuțele, nici picioarele. Este cel mai mic pacient din România cu această boală, iar tratamentul este foarte scump. Doar o injecție costă 70 mii de euro, bani care sunt suportați de statul român. Însă drumurile prin spitale au epuizat toate economiile familiei, iar tatăl a fost nevoit chiar să renunțe la serviciu.



Cei care vor să îl ajute pe micuțul Emanuel pot dona în contul mamei,

DANȚIȘ VIOLETA CONT LEI BCR

RO95RNCB0142033011750001