Victor Ponta, anunț despre retragerea din politică într-un mesaj de învins pe Facebook, după rezultatele parțiale la alegerile parlamentare

„Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiect🙏

Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari !

Numai bine prietenilor - numai bine tuturor celorlalti!

NEVER GIVE UP !”, a scris Victor Ponta pe Facebook, la patru ore de la încheierea alegerilor parlamentare în țară.

Alegeri parlamentare 2020. Rezultate parțiale oficiale, ora 01:30

Rezultate parțiale alegeri parlamentare 2020. Camera Deputaților:

PSD 31,33%

PNL 24,80%

USR-PLUS 12,85%

AUR 9,78%

UDMR 5,57%

PRO Romania 4,27%

PMP 3,58%

Rezultate parțiale alegeri parlamentare 2020. Senat:

PSD 32,12%

PNL 25,53%

USR-PLUS 13,27%

AUR 9,83%

UDMR 5,71%

PRO Romania 4,27%

PMP 3,43%

