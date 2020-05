Viceprimarul Aurelian Bădulescu: Insist ca ministrul de Interne să ia poziție publică față de redeschiderea parcurilor din Sectorul 2

Viceprimarul Bădulescu susține că inițiativa redeschiderii parcurilor din Sectorul 2 este o initiativă personală a viceprimarului Cristian Popescu.

„Autoritatea publică a Sectorului 2 nu a luat această decizie (de redeschidere a parcurilor - n.red.). Autoritatea este formată din instituția primarului și instituția Consiliului local.

Până în acest moment nu putem vorbi decât de o initiativa personala a numitului Popescu Cristian, consilier local, si intr-un moment de ratacire sau de iresponsabilitate, a comunicat locuitorilor Sectorului 2 o initiativa care nu e in asentimentul hotararii luate la nivelul muncipiului București de comitetul municipal pentru situatii de urgență., hotărâre care este obligatorie fata de toate primariile de sector”, a declarat Aurelian Bădulescu la Realitatea PLUS.

Acesta cere intervenția ministrului de Interne și sancționarea viceprimarului Sectorului 2.

„Efortul general al acestui popor de a respecta aceste masuri e obligatoriu, consider ca orice astfel de iesire trebuie sanctionata și în acest sens îi solicit ministrului de Interne să iasă cu lămuriri pe această situație, mai ales ca numitul Popescu Cristian este membru al PNL, partid care in acest moment are guvernarea acestei țări, iar măsurile care au fost luate la nivelul Capitalei au fost în acord cu politica Guvernului și a Comitetului național pentru situații speciale de urgență.

În acest moment vorbim de o nouă stare specială, cea de alertă, dar dupa data de 14, astăzi când vorbim este stare de urgență, a mai atras atenția viceprimarul.

Iată câte eforturi se fac pe toate paliereile, pentru această distanțare pentru a nu se face transmitere comunitară, și, iată, avem un gest nesăbuit, plin de iresponsabilitate, un indemn al unui domn care nu face decat sa aduca rau in aceasta perioada cetatenilor din municipiului Bucuresti.

De aceea, insist ca ministrul de Interne sa ia pozitie publica vizavi de ceea ce numitul Popescu prin funcția pe care o are transmis-o cetățenilor din Sectorul 2”, a precizat Bădulescu, in interventia telefonica de la Realitatea PLUS.

Viceprimarul Dan Cristian Popescu a anunţat sâmbătă că parcurile din Sectorul 2 sunt redeschise de sâmbătă, în condiţii speciale. Este singurul sector din Capitală care relaxează măsurile în această perioadă.