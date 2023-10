Președinta Comisiei Europene, Vera Jourova, în vizită oficială, luni, 30 octombrie, în România.

Înaltul oficial european a fost primit de președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

„Discuție excelentă astăzi cu vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, la București, privind statul de drept și reformele justiției, aderarea României la Schengen, sprijinul pentru Ucraina, situația din Orientul Mijlociu.

I-am mulțumit vicepreședintelui Jourova pentru sprijinul său neprețuit și constant pentru România”, a transmis președintele Klaus Iohannis, într-un scurt mesaj postat pe platforma X, fostă Twitter.

Excellent discussion today with the @EU_Commission VP @VeraJourova in #Bucharest on the rule of law & justice reforms, RO accession to #Schengen, support for #Ukraine, the situation in the #MiddleEast. I thanked VP Jourová for her invaluable and constant support for Romania. pic.twitter.com/j8tnkyZovX