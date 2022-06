”Azi (joi - n.r.), Ucraina a devenit candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană! Este atât de mișto încât nu mai e nimic de adăugat. Las doar poza asta!”, a transmis Olga Stefanishyna, într-un mesaj publicat pe Facebook împreună cu o fotografie.

În imaginea care însoțește mesajul o putem vedea pe aceasa la biroul său ministerial de la Kiev, în vreme ce-șiacoperă fața cu un șervețel pentru a-și șterge lacrimile de bucurie. După cum era de așteptat, fotografia a devenit imediat virală și pe twitter.

Reamintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, la rândul său, un mesaj emoționant, joi seara, după ce Ucraina, devastată de invazia rusă, a devenit oficial țară candidată la UE.

„Acesta este un moment unic şi istoric în relaţiile dintre Ucraina şi UE”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe Twitter. Acesta a subliniat, totodată, că „viitorul Ucrainei se află în interiorul UE”.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn