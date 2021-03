Pe 9 martie, coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare anti-Covid, medicul militar Valeriu Gheorghiţă, anunța că l-a sesizat pe premierul Florin Cîțu în legătură cu datele publicate de MS, precizând că aceste date trebuie validate "înainte de a fi puse în mediul online", pentru că pot fi "erori de selectare" în centrele de vaccinare și, astfel, pot apărea ”interpretări eronate”. În aceeași zi însă cu doar câteva ore mai devreme, Cîțu a solicitat Corpului de control să se autosesizeaze și să vadă dacă a fost respectată toată legislația, "avizele dacă au fost date" când au fost făcute publice acele date.

Replica ministerului Sănătății nu a întârziat să apară, Vlad Voiculescu spunând că nu consideră că, prin caracterul lor, ar încălca restricții de difuzare publică.

"Au existat o mulțime de ONG-uri care au solicitat date deschise, nu de azi, de ieri, de aproape un an, am primit chiar și o scrisoare oficială, la începuytul mandatului, am decis că vom face datele transparente, dar a durat câteva săptămâni, pentru că sunt date complexe. (...) Nu există niciun fel de trimitere a Corpului de Control, există poate unele îngrijorări, din partea unei instituțiii sau a alteia, vă invit să vă uitați pe setul de date publice, să vedeți despre ce este vorba. Ideea că date despre vaccinare (...), date despre teste, despre vaccinuri, despre împărțirea pe județe nu ar fi trebuit să fie niciodată secrete, ar fi trebuit să fie publice din ziua unu", a afirmat Voiculescu.

Mai mult decât atât, ministrul a spus că datele defalcate au scos în evidență o situație asupra căreia unii specialiști au atras atenția și anume că incidența infectărilor nu reflectă întocmai realitatea, pentru că în unele județe se fac prea puține teste.

