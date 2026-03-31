„Vineri, 3 aprilie, domeniul schiabil Transalpina - Voineasa se redeschide şi, odată cu această zi, începe numărătoarea inversă a finalului de sezon. Mai avem la dispoziţie 10 zile să ne bucurăm împreună pe pârtie şi să încheiem sezonul împreună”, anunţă, marţi după-amiză administratorii pârtiilor.



Potrivit lor, în zonă a nins ca în toiul iernii zilele trecute, aşa încât s-a depus un nou strat de zăpadă.

Între 3 şi 13 aprilie, pârtiile de la Voineasa vor fi deschise publicului începând cu ora 9:00 şi până la ora 16:30, cu excepţia zilei de sâmbătă, 4 aprlie, când programul va fi prelungit până la ora 17:00.