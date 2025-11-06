"Verdict final în cauza Statul Român vs. Gabriel Resources (Jersey) Limited În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei,

Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ. Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană.

Efectul deciziei este acela că, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului," se arată în comunicatul ICCJ.