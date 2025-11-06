Verdict final în dosarul Roșia Montană. Sechestru pe acțiunile Gabriel Resources, pentru achitarea unei datorii de aproape 10 milioane de euro

Compania a pierdut procesul cu statul român la arbitraj internațional
Compania a pierdut procesul cu statul român la arbitraj internațional

Verdict final în cauza Statul român contra companiei Gabriel Resources, cea care s-a aflat în spatele proiectului de exploatare a aurului de la Roșia Montană. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în mod definitiv, ca acțiunile GR să fie puse sub sechestru asigurător până la recuperarea creanțelor pe care compania le are față de statul român.

"Verdict final în cauza Statul Român vs. Gabriel Resources (Jersey) Limited În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuale în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei,

Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ. Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană.

Efectul deciziei este acela că, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului," se arată în comunicatul ICCJ.

Imagine

 