Analistul politic Miron Mitrea a comentat, duminica seara, in emisiunea "Culisele puterii" de la Realitatea PLUS, scandalul politic din Coalitie generat de disensiunile privind calendarul alegerilor prezidentiale din acest an. "Alianta s-a terminat", a spus Mitrea, mentionand ca o coalitie functioneaza pana in momentul in care interesele coincid.