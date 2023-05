Premierul Nicolae Ciucă și-a prezentat bilanțul mandatului din fruntea Guvernului. Acesta a anunțat că după un an și jumătate, „România are şi resursa umană, are şi celelalte resurse prin care poate cu adevărat să dea consistenţă propriei rezilienţe” și „a rămas acel pilon de stabilitate în regiunea Mării Negre şi în Bacani”.