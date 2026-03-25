„Astăzi, Consiliul de Administrație al Romsilva l-a desemnat pe Jean Vișan în funcția de director general, confirmând continuitatea unui sistem pe care ministrul Mediului pretinde că vrea să-l reformeze.

Numirea domnului Vișan nu este o surpriză, ci consecința directă a lipsei de voință reală pentru reformă din partea Ministerului Mediului. Doamna ministru Diana Buzoianu încearcă astăzi să se delimiteze de un rezultat pe care, în fapt, l-a tolerat și chiar l-a girat tacit în ultimele luni.

Să nu uităm: domnul Vișan a fost numit director general interimar chiar în mandatul doamnei ministru și a condus instituția fără ca aceasta să formuleze vreo critică publică serioasă. Astăzi, după finalizarea concursului, asistăm la o tentativă de cosmetizare a responsabilității și la o retorică de opoziție din interiorul propriei guvernări.

Dacă ministrul Mediului recunoaște public că nu poate impune reforme într-o instituție aflată în coordonarea sa, în condițiile unei majorități parlamentare confortabile, atunci problema nu este la Romsilva, ci la capacitatea de guvernare.

Alianța pentru Unirea Românilor solicită asumare și acțiuni concrete, nu declarații tardive. Pădurile României nu pot fi apărate prin postări pe rețelele sociale, ci prin decizii ferme, responsabilitate și curaj administrativ.

În lipsa acestora, demisia devine un gest de onoare”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la