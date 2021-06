„Din 2 iunie până astăzi (5 iunie - n.red.), deci, practic, în ultimele 72 de ore, s-au vaccinat peste 5.100 copii cu vârsta între 12 și 15 ani, iar de la debutul campaniei de vaccinare până la acest moment au fost vaccinați peste 114.000 de adolescenți și tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani”, a declarat Valeriu Gheorghiță, șeful Comitetului național de vaccinare anti-COVID-19, sâmbătă, la Senat, cu ocazia evenimentelor organizate de „Ziua porților deschise”.

„Cred că este un mesaj puternic, un semnal puternic pe care generația tânără îl dă, pentru că, indiferent cum am vedea lucrurile și din ce perspective ne-am uita, copiii reprezintă viitorul nostru și dacă nu avem grijă la acest viitor cu siguranță în acel viitor vom trăi peste ani de zile. Tocmai de aceea este foarte important să decidem corect, informat pentru copiii noștri”, a adăugat coordonatorul CNCAV.

Medicul Valeriu Gheorghiță, care are și doi copii, de 6 și 11 ani, critică deciziile unor părinți de a nu-și vaccina copiii, amintind și de epidemia de rujeolă, care s-a declanșat în 2016, când s-au îmbolnăvit peste 20.000 de copii care erau nevaccinați și au fost, din păcate, și peste 60 de decese.

„Nu pot să uit că sunt tatăl a doi copii și când mă gândesc la ei mă gândesc la responsabilitate. (...) Este foarte greu să vorbeşti despre copii în termeni simpli (...), ei se uită la noi ca la Dumnezeu şi tocmai de aceea responsabilitatea noastră pentru deciziile noastre, ca adulţi, este foarte mare. Tocmai de aceea îmi este greu să-mi explic cum putem să nu prevenim anumite boli infecţioase care sunt prevenibile prin vaccinare, să avem încă decese din cauza rujeolei şi vă dau exemplul ultimilor ani: în cadrul epidemiei de rujeolă au fost peste 20 de mii de copii care au fost infectaţi, peste 64 de decese, toate apărute la copiii nevaccinaţi”, a spus Valeriu Gheorghiță.

„Este inadmisibil ca în anul 2021 să avem acces la servicii medicale şi să nu putem să le accesăm”, a concluzionat medicul, adăugând că prin vaccinarea anti-COVID-19 sunt protejați și cei din familie, prin reducerea transmiterii virusului, amintind apoi și de copiii vulnerabili, cu anumite afecțiuni cronice.

„Avem, din păcate, copii care sunt cunoscuţi cu afecţiuni cronice, care sunt în evidenţă cu boli neoplazice, cu boli hematologice, cu diabet, cu obezitate, cu boli cardio-vasculare, cu boli renale. Or, este foarte complicat să fii în piele unui părinte care are în grijă un astfel de copil, un copil vulnerabil care are aceleaşi drepturi la viaţă, la sănătate, la educaţie ca toţi ceilalţi copii. În felul acesta, oferind această posibilitate de prevenţie copiilor vulnerabili putem să fim mai siguri pe mediul în care ei merg”, a mai declarat Valeriu Gheorghiţă.