NOI CENTRE DE VACCINARE ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Țara noastră are în acest moment 578 de centre de vaccinare deschise la nivel național, Coordonatorul campaniei de vaccinare a anunșat marți că în două săptămâni, din 15 februarie, vor fi deschise 180 de centre unde va fi folosit numai vaccinul AstraZeneca.



"Pot să vă spun că pentru data de 15 februarie sunt prevăzute 180 de centre de vaccinare noi pe care urmează să le deschidem în ideea de a utiliza şi a distribui vaccinul de la AstraZeneca în aceste centre de vaccinare aşa încât în funcţie de decizia pe care o vom lua vizavi de persoanele eligibile pentru acest tip de vaccin se vor deschide sloturi de programare în aceste noi centre de vaccinare de la nivel naţional”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, marți într-o conferință de presă.

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu a anunțat, în aceeași conferință, că României îi vor reveni, pentru lunile februarie şi martie, 1,3 milioane de doze de vaccin anti-COVID de la AstraZeneca.

CINE VA FI IMUNIZAT CU VACCINUL ASTRAZENECA - DECIZIA se ia în această săptămână

Potrivit datelor științifice, serul vaccinului de la AstraZeneca/Oxford are o eficacitate de doar 60%, cu mult sub vaccinurile de la Pfizer sau Moderna și, în plus, nu poate fi administrat pentru toate categoriile de vârstă. O altă diferență față de celelalte două vaccinuri COVID-19 este și intervalul permis pentru administrarea celei de-a doua doze - rapelul, la 28 de zile, față de cele 21 de zile indicate la Moderna și Pfizer. În luna decembrie, Moderna și Pfizer au anunțat că a doua doză poate fi amânată cel mult 42 de zile, adică șase săptămâni.

Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), dr. Valeriu Gheorghiţă, a declarat că în cursul acestei săptămâni autoritățile din România vor lua o decizie cu privire la intervalul de vârstă pentru care se va folosi în țara noastră vaccinul AstraZeneca.

"Am cerut un punct de vedere oficial inclusiv de la compania AstraZeneca, chiar în cursul acestei zile am avut o întâlnire cu reprezentanţii companiei AstraZeneca, inclusiv de la nivel european, în care ni s-au prezentat toate datele de eficacitate, toate datele care reies din studiile clinice aşa încât în cursul acestei săptămâni să fim în măsură să luăm decizia potrivită pentru administrarea acestui tip de vaccin pe teritoriul României”, a anunţat coordonatorul campaniei de vaccinare.

“Pe data de 29 ianuarie 2021, Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piață pentru vaccinul COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca. Este al treilea vaccin împotriva COVID-19, care urmează să intre în portofoliul fiecărui stat membru pentru a fi utilizat în campania de vacinare.

Recomandarea pentru utilizarea acestui tip de vaccin conform rezumatului caracteristicilor produsului este după vârsta de 18 ani. Datele de eficacitate sunt în jur de 60% și se poate administra persoanelor de peste 18 ani, în două doze, la un interval între 4-12 săptămâni. Majoritatea datelor sunt disponibile pentru grupa de vârstă de până la 55 de ani. Rămâne să luăm în cursul acestei săptămâni o decizie după ce vom primi un punct de vedere de la comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății și de la Agenția Națională a Medicamentului și dispozitivelor medicale, care va fi intervalul de vârstă pentru care vom folosi vaccinul de la AstraZeneca în România, ținând cont de datele care se regăsesc în momentul de față în rezumatul caracteristicilor produsului. Celelalte țări europene sunt țări, precum Italia, care a limitat grupa de vârstă până la 55 de ani, și alte țări, precum Germania, Austria, care au limitat grupa de vârstă până la 65 de ani”, a declarat dr. Valeriu Gheorghiță în cadrul unei conferințe de presă.