Pentru a putea urma tratamentul, Valentin Ceaușescu s-a adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a primit răspuns favorabil.

Refuzul CNAS și explicațiile ministerului

C.N.A.S. a refuzat să suporte costul tratamentului, motivând că medicamentul nu este prevăzut în sistemul de asigurări. Ministerul Sănătății a invocat lipsa unui cadru legal pentru a acorda compensația necesară.

Valentin Ceaușescu a trimis solicitări și Cancelariei premierului, dar nu a obținut niciun răspuns favorabil. Drept urmare, a decis să dea statul român în judecată pentru obținerea tratamentului.

Hotărârea instanței

Judecătorii au stabilit un prim termen de judecată, dar au decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească medicamentul gratuit până la rezolvarea cazului.

„Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale", au transmis surse medicale, pentru gsp.

