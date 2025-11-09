Ne uităm pentru prima dată la taxele adoptate de către Executiv prin pachetele de măsuri fiscale anul acesta, însă cu termeni de implementare anul viitor, și aici vorbim despre impozitul pe dividende, care va ajunge de la 10% la 16%.

Știm că acea reformă a administrației va veni cu taxe și impozite locale mai mari cu până la 70%, ceea ce înseamnă că impozitele pentru case, terenuri, mașini vor fi mult mai scumpe decât în acest an.

Spre exemplu: un apartament cu 3 camere, în Capitală, are acum un impozit de 190 de lei. De anul viitor, după ce se aplică noile majorări, va ajunge de la această sumă la peste 350 de lei.

Pe de altă parte, ne așteptăm și la o nouă creștere a accizelor. Unii analiști spun că statul ar putea să recurgă din nou la creșterea taxei pe valoare adăugată dacă deficitul nu va scădea. În acest caz sunt două scenarii avansate - 22 sau 24% - iar unii oameni din mediul privat susțin că s-ar putea aștepta anul viitor și la o creștere a impozitării pe muncă. În prezent, impozitul pe venit este de 10%, dar sunt avansate și aici mai multe scenarii, și vorbim despre 14 sau chiar 16%.