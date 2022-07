Urmele unui nou masacru, descoperite la Mariupol. Peste 100 de cadavre sub ruine

Descoperiri triste în fiecare săptămână. O nouă groapă comună sub ruinele de pe malul stâng. Din nou peste 100 de cadavre rămase de la sfârşitul lunii februarie", a transmis Petro Andriuşcenko într-un mesaj pe Telegram, potrivit portalului Unian.



Oficialul ucrainean a mai afirmat că, în apropiere, "ocupanţii caută să îndepărteze molozul şi nu spun nimic despre vreo reînhumare" a corpurilor neînsufleţite. "Oamenii continuă să trăiască ca în nişte peșteri", afirmă Andriuşcenko.



"Exhumările sunt practic suspendate. Autorităţile de ocupaţie sunt într-atât de preocupate de crearea unei imagini a restaurării oraşului încât nu le mai arde de reînhumări. Mormintele temporare din faţa blocurilor devin treptat permanente", a mai mai spune el.



La 27 iunie, agenţia de presă oficială ucraineană Ukrinform comunicase că pe bulevardul Victoriei şi pe strada Meotida din Mariupol au fost găsite peste 100 de cadavre ale celor care au murit în urma bombardamentelor. Cadavrele se află în continuare sub dărâmături, potrivit Agerpres.



În Mariupolul ocupat, invadatorii ruși au demolat direct imobilelor puternic avariate, fără să inspecteze ruinelor, iar dacă sub dărâmături au descoperit cadavre, le-au dus la groapa de gunoi.