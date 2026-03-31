Urmărire cu focuri de armă la Buftea. Imagini șocante, fugarul urmărit de polițiști nu avea permis
Urmărire ca în filme la Buftea. Un individ a fost urmărit de polițiști, s-au tras și focuri de armă. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Urmărirea a început după ce un șofer care se afla în trafic nu a oprit la semnalul polițiștilor și și-a continuat practic drumul. Se vede în imaginile surprinse de camerele de supraveghere că acesta conducea agresiv o Dacia Logan.

A încercat să scape de polițiștii care se aflau pe urmele lui, însă, la un moment dat, dându-și seama că nu poate scăpa cu mașina, a abandonat autoturismul și a încercat să fugă pe jos. Trei focuri trase în plan vertical l-au convins să se oprească, iar polițiștii au reușit să-l captureze în cele din urmă pe bărbatul de 32 de ani.

După ce a fost capturat de poliție, s-au aflat și motivele pentru care a fugit de poliție: acesta nu deținea permis de conducere, lucru care l-a speriat extrem la vederea agenților. Din fericire pentru el, nu era băut și nici sub influența drogurilor.

Polițiștii au hotărât să-l rețină pentru 24 de ore, iar mâine va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.