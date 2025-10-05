Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița a transmis că duminică seara, în jurul orei 21:48, a fost sesizat cu privire la prezența unui animal sălbatic, posibil urs, în comuna Moțăieni, satul Cucuteni.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Fieni și un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, pentru monitorizarea situației și prevenirea unor incidente.

Pentru siguranța cetățenilor din zonă, a fost emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert, prin care oamenii au fost îndemnați să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.