Pe raza municipiului București este semnalat un omor. O persoana a apelat și a sesizat ca soțul sau și-a ucis fiica și apoi a incendiat casa. Aspectele se constata in sensul ca imobilul arde in acest moment. Initials e credea ca victima este prinsa in interiorul imobilului.

Autorul este in custodia polițiștilor. Victima a fost scoasă din locuința, este tăiată in jurul gâtului, în stare de inconstienta. Alături de ea este și un minor de 7 ani, in viața, fără semne de violenta.