Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul a avut loc la sfârșitul acestei săptămâni, iar potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, oamenii legii au fost alertați de reprezentanta băncii, o femeie de 47 de ani, care a sunat la 112 după ce tânărul a devenit agresiv.

Din primele verificări reiese că bărbatul a spart două uși de acces și a distrus un laptop, provocând pagube semnificative. În timpul incidentului, acesta ar fi adresat amenințări verbale către trei angajate, fără a exista însă victime fizice.

La fața locului au intervenit imediat polițiștii, care l-au imobilizat și l-au condus la audieri. În urma cercetărilor, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Magistrații din Craiova au dispus ulterior arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.