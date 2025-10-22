Bărbat băut, imobilizat cu spray iritant

Scandal în plină stradă la Vaslui, după ce un bărbat băut a devenit agresiv în fața unui magazin. Polițiștii chemați să-l calmeze s-au trezit în mijlocul unei confruntări. Individul recalcitrant a refuzat să se legitimeze și s-a opus încătușării. În câteva momente, totul a degenerat.

Prietenii scandalagiului au intervenit în apărarea acestuia, iar zona s-a umplut de curioși care au scos telefoanele și au filmat scena. Pentru a evita un conflict mai mare, agenții au cerut sprijinul mascaților.

În timpul intervenției, bărbatul a fost imobilizat cu ajutorul spray-ului lacrimogen, însă a căzut și s-a rănit la braț. A primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi a fost transportat la spital. Atât el, cât și prietenii lui, sunt cercetați acum pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.