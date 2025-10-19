La data de 18 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 22 Poliție au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, angajat în calitate de agent de securitate, sub acuzația săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul aceleiași zile, agentul de securitate ar fi agresat fizic un bărbat, în vârstă de 31 de ani, lovindu-l cu palma în zona feței, fără să fi fost provocat, în contextul unui incident de furt petrecut într-un magazin din Sectorul 6.

După ce au fost opriți de agentul de securitate, bărbatul a fost băgat într-o încăpere și acolo a fost lovit. I-a dat trei palme peste față. Bărbatul și femeia au vrut sa sustragă bunurile alea din magazinul HalfPrice, din mall Afi. În imagini se vede cum este lovit bărbatul, în camera aia de interpelare de la HalfPrice, unde l-a dus agentul de securitate.

În urma verificărilor s-a stabilit că persoana agresată, împreună cu o femeie în vârstă de 30 de ani, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare (o geacă și o pereche de blugi), ulterior femeia părăsind incinta magazinului purtând geaca, fără achitarea contravalorii bunurilor. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 800 de lei.

După ce ar fi ieșit din magazin, cele două persoane ar fi fost interceptate de agentul de securitate, iar bărbatul ar fi fost condus într-un spațiu închis, unde ar fi fost agresat fizic.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției de poliție pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

În urma administrării probatoriului a fost începută urmărirea penală față de cele două persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar față de agentul de securitate a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

