O transmisie în direct de postul TC din orașul Guayaquil a fost întreruptă, marți, de acești bărbați care purtau glugă și aveau arme.

Personalul a fost forțat să cadă pe podea, înainte ca fluxul live să se întrerupă.

Luni a fost decretată stare de urgență pentru 60 de zile în Ecuador, după ce un lider de bandă condamnat a dispărut din celula sa de închisoare. Macias, liderul bandei Los Choneros, care ispășește o pedeapsă de 34 de ani pentru trafic de droguri și crimă, a fost dat dispărut duminică, în aceeași zi în care trebuia să fie transferat într-o unitate de maximă securitate.



Preşedintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat stare de urgenţă pentru 60 de zile, la o zi după ce „Fito”, liderul grupării Los Choneros, a evadat din închisoare.

„Tocmai am semnat un decret de stare de urgenţă pentru ca Forţele Armate să aibă tot sprijinul politic şi legal pentru acţiunile lor. Vremea a trecut când condamnaţii pentru trafic de droguri, asasinii şi crima organizată dictau Guvernului ce să facă”, a declarat președintele Daniel Noboa.

Agenţia Penitenciarelor din Ecuador a anunţat că au avut loc „incidente” luni, 8 ianuarie, în şase închisori supraaglomerate ale ţării, unde confruntările dintre bandele rivale sunt frecvente. Până acum, aceste violențe au făcut peste 400 de morţi printre deţinuţi, începând din 2021.

Starea de urgenţă desfăşoară militarii pe străzi şi în închisori, stabilind în acelaşi timp restricţie de circulaţia pe timpul nopţii la nivel naţional. Guvernele anterioare au recurs în ultimii ani la stări de urgenţă în eforturile de a creşte securitatea, dar fără rezultate majore.

