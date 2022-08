Poliţiştii din cadrul Biroului Rutier l-au reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore pe un bărbat bănuit de săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.



„În fapt, la data de 3.08.2022, în jurul orei 19,00, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Lacu-Sărat, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Prunului din localitatea de domiciliu, la intersecţia cu strada Mărului ar fi pierdut controlul volanului şi a lovit frontal un stâlp de electricitate. În urma impactului a fost rupt un cablu de electricitate care a provocat un incendiu de vegetaţie, fiind lichidat de pompieri din cadrul ISU Brăila. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale", potrivit IPJ Brăila.



Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 1,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.



Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.



Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Brăila.