Capitala Transilvaniei a reușit să se mențină în top, în ciuda faptului că orașe mari precum București și Timișoara nu au mai fost votate. Cluj-Napoca este apreciat pentru accesibilitate, pentru comunitatea de studenți internaționali în creștere și pentru viața socială intensă.

Poziția Clujului și competiția globală

În clasamentul care cuprinde 150 de orașe din întreaga lume, Cluj-Napoca ocupă locul 148, la egalitate cu Durham din SUA, fiind urmat doar de Ibrid, Iordania, pe locul 150. Deși poziția sa este la coada topului, orașul se remarcă prin accesibilitatea sa pentru studenți străini și prin atracția pe care o exercită asupra celor care aleg să studieze în România.

Interesul tot mai mare al studenților internaționali

Universitățile clujene confirmă creșterea interesului tinerilor străini. La Universitatea Tehnică, de exemplu, peste 500 de studenți din Franța, Polonia, Spania, Italia sau Cehia se înscriu anual, iar alte 400 de persoane participă la programele Erasmus. Această dinamica face ca orașul să fie un punct de atracție pe harta educațională internațională.

Topul mondial, dominat de orașe asiatice

Primele poziții ale clasamentului mondial sunt ocupate de Seul, Tokyo și Londra. Seul a urcat pe primul loc, detronând Londra, iar Tokyo se situează pe locul al doilea, semn că Asia devine tot mai atractivă pentru studenți. După Londra, urmează München (4), Melbourne (5), Sydney (6), Berlin și Paris (ambele pe locul 7), Zürich, Viena și Singapore. Kuala Lumpur ocupă poziția a 12-a.

Anii trecuți, Bucureștiul și Timișoara figurau printre orașele evaluate în clasamentele internaționale. În această ediție, însă, ele nu au mai fost votate, ceea ce reflectă percepția internațională asupra calității vieții studențești și a facilităților oferite de orașe. În contrast, Cluj-Napoca continuă să fie menționat pentru echilibrul între oportunitățile educaționale și costurile accesibile, dar și pentru dinamica socială și culturală care îi conferă un avantaj comparativ în ochii studenților străini.

