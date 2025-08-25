„Din păcate, nu avem banii necesari pentru a acoperi bursele în logica din anii anteriori. E o realitate pe care nu pot să o ignor”, a spus ministrul, într-o intervenție în cadrul unui post TV de știri.

„Măsuri temporare, nu permanente”

Daniel David a explicat că ajustările operate în acest an în ceea ce privește bursele studențești sunt de natură temporară, iar obiectivul ministerului este revenirea cât mai curând la formula anterioară. „Cred că trebuie să revenim la fondul de burse pe care l-am avut, iar în 2025-2026 acesta va fi chiar mai mare decât cel din 2022-2023”, a subliniat el.

Totodată, a precizat că universitățile au libertatea de a stabili propriile criterii și modalități de acordare a burselor, în funcție de resurse și priorități.

Întrebat de ce a aplicat această măsură și nu a lăsat problema în sarcina unui viitor ministru, Daniel David a recunoscut că a fost vorba de o decizie dificilă:

„Regret că eu am fost cel care a trebuit să ia astfel de măsuri nepopulare. În cariera mea am avut mereu susținerea studenților, iar acum nu am avut altă opțiune.”

În privința elevilor, ministrul a ținut să precizeze că bursele sociale au fost protejate și rămân o prioritate, pentru a sprijini copiii din medii defavorizate să continue școala.