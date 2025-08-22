Daniel David a fost întrebat, într-un podcast, dacă el a lucrat în timpul facultății. „N-am fost angajat în facultate. N-am avut nevoie de slujbă part-time fiindcă am fost susținut de părinți”, a răspuns acesta.

Declarația vine în contextul în care, cu câteva zile în urmă, ministrul Educației i-a răspuns unui student îngrijorat că nu îi vor ajunge banii după tăierea burselor ce ar face în locul său. „Cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time”, a spus David la dezbaterea cu studenții privind redimensionarea bugetului de burse pentru 2025.

Ministrul a adus explicații în cadrul podcastului, privind răspunsul său dat studentului de la Timișoara.

„Unu: aș merge la departament la facultate și să întreb dacă nu pot să mă susțină prin diverse mecanisme pe care le au sau pe care o să le creeze. Doi: m-aș implica în diverse proiecte de cercetare care există în specializarea în care eu mă aflu. Și trei – mi-aș căuta un job part-time, fiindcă știu foarte mulți studenți în spațiul vestic care fac acest lucru”, a spus David.