Rusine să vă fie tuturor, mă, că i-ați scos din nou pe hoții ăștia la conducere.

Sunt atat de nervos, de-mivine sa plang de nervi, suntem atâția care suntem plecați de ani și ani și am fi vrut și noi sa ne mutăm în țara noastră. Ca nu am plecat de bine ce ne era in Romania, am plecat de sărăcie ce e, de prețuri ce sunt, când vin în țară baăi sunt prețurile mai mari decât în afara, mă duc la magazin și mă uit la pampersi cat de scumpi sunt.

Și ce salarii de nimic sunt , corupție peste tot, nu poți să faci nimic că toată lumea se comportă urât cu tine

PSD ul vostru si conducerea voastră. Și voi ăștia batranii egoisti, că voi ne-ați vândut iarăși. După aia veniți și vă plangeti la televizor că sunteți singuri, că nu vă vedeți copiii și nepoții. Nu mai pot de nervi. Îi vedeți la ani și ani și vă plângeți că toate s-au scumpit, că nu aveți bani de medicamente și că muriți de foame.

Pai meritati bă să muriti de foame, meritați. V-ați vândut pentru ce, vă filma și vă puneau pe internet „de ce votati psd” „pai mi-a pus 50 lei la pensie”. Ia acum 50 lei să mori de foame! Să mori de foame cu 50 de lei când o crește totul iar. Cu ăia 50 de lei să rămâi.

Vă întrebați de ce ați ajuns o țară de bătrâni. Nu știu care mai de care să fugă mai repede în străinătate, să își facă un trai. As fi vrut si eu sa ma intorc in Romania”, a spus românul în videoclipul postat pe TikTok.

