Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar trebui să aresteze majoritatea primarilor, din moment ce aceștia nu și-au plătit dările la stat din cauza măsurilor de austeritate impuse de el.

„E important să înțelegem: Bolojan ce a făcut? Anul ăsta nu ne-a dat nici banii noștrii, ne-a rectificat pe minu fondurile noastre, după vine la TV și spune că va publica lista cu primăriile care nu și-au plătit datoriile CAS și Finanțe și că va sesiza Parchetul.

În condițiile astea din 3500 de primari 3000 trebuie arestați că n-au plătit niciunul CASS-ul. În condițiile în care dumneata mă închizi în casă și nu-mi mai dai hrană, apă, curent și după spui „cine nu plătește curentul va fi arestat”.

Omul ăsta are un plan prin care dorește să abolească administrația publică din România”, a spus primarul.

Edilul din Cavnic a lansat acuzații dure împotriva premierului

„Dar eu îl întreb pe Bolojan, la Directia Generală de Protecție a Copilului Marammureș 1000 de oameni nu și-au luat salariul de 2 luni de zile, ceea ce nu s-a întâmplat din 90 până acum niciodată. El stie că acei oameni, peste 400 din ei au câte 2-3 copii acasă, cărora le dă hrană, și sunt copii abandonati.

„Dacă acei oameni aduc copii în fața direcției, ce se întamplă cu 1.000 de copii? Omul ăsta e periculos n-are suflet pentru copii și pentru oameni. De cine s-a luat, de Directia Generală de Asistență si Protecția copiilor, adică copiii abandonati, fără părinți, lăsați ai nimănui, pe care unii oameni cu suflet i-au luat la casa lor să-i crească și primesc bani pentru ei. Nu a plătit salariile lor de 2 luni de zile, vă dați seama unde suntem noi, vă dați seama ce pericol paște poporul roman?”, a mai atras atenția edilul.

Primarii se revoltă împotriva lui Bolojan

Și alți edili se întorc împotriva lui Bolojan și pun tunurile pe premierul care i-a amenințat cu dosare penale. Primarii din țară critică lipsa de sprijin financiar pentru comunele mici și distribuirea preferențială a fondurilor către localități conduse de apropiați ai guvernării.

"Am ajuns de rasul curcilor. De ce nu mergeti sa incepeti prima data cu dvs, cu parlamentarii? De ce nu ne ducem sa ne gandim oare cu 200 de perlamentari cam cata economie s-ar face in Romania?

Cand erați președinte PNL Oradea, atunci era bine sa va dea Guvernul cu nemiluita. Atunci, dl prim-ministru, ati primit cu nemiluita ca sa va puteti finanta toate centurile ocolitoare pentru ca v-ati trimis oameni in functii cheie.

Nu stim unii dintre noi cum să ajungem la final de an și ne spuneți că trebuie să plătim amenzi? Eu nu plătesc amenda pentru că este nedreaptă. Ceea ce îmi cereți este o aberație", a declarat Sorin Hognogi, primarul localității Spermezeu, județul Biștrița Năsăud.

Slatina, paralizată de deciziile lui Bolojan

Edilul din Slatina, Mario DeMezzo, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Plus că din cauza acestor decizii oamenii din primării trăiesc în teroare de mai bine de 3 luni și că țara a fost blocată de Guvernul Bolojan.

„Mai avem 20 de certificate de naștere, dar oricât de bine ai planifica să faci aceste achiziții nu poți să știi câți copii se vor naște într-un oraș, nu poți să știi de câte certificate ai nevoie, și nici nu poți să cumperi 100.000 de certificate ca să fie peste următorii 5 ani, că poate vine o ordonanță care ne interzice. Cumperi un stoc rezonabil pe baza experienței anterioare. Noi am rămas la 20 și ceva de certificate, până la 25 de certificate de naștere securizate. Dacă în următoarele câteva zile se nasc mai mult de 20 și ceva de copii, nu mai avem aceste certificate securizate să le dăm. Colega mea de la Starea Civilă semnalat acest lucru, iar colega mea directoarea Direcției Economice a spus că prin această ordinanță tipizatele de orice fel sunt interzise”, a spus primarul Slatinei.

Ba mai mult, DeMezzo susține că, din cauza ordonanței adoptate de Guvernul Bolojan, elevii riscă să stea în frig în școli. Asta, pentru că, spune primarul, nu mai poate folosi bani din bugetul primăriei pentru a repara centralele termice din școli.

„Ieri am primit o notificare de la unul dintre cele mai prestigioase licee din oraș că li s-a stricat centrala termică. Ele sunt vechi în tot orașul, crapă, am schimbat 12 în ultimele 11 luni. Am bugetat, am buget pentru centrală. Pot să o schimb mâine, dar nu mă lasă ordonanța. Pentru că nu am voie să fac reparații, eu fac achizițiile în primărie pentru reparațiile din școli, și nu am voie să fac această achiziție pentru centrală”, a mai spus DeMezzo.