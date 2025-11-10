Într-o conferință de presă, omul de afaceri a arătat cum firma Eco Bihor SRL este favorizată. Afaceristul susține că însuși Ilie Bolojan a impus o taxă percepută doar pentru deșeurile care provin din afara județului Bihor, iar locuitorii și firmele din Oradea ar fi fost nevoite să plătească și 60 de euro pe tonă doar pentru depozitarea deșeurilor.

"Noi nu am acceptat acest abuz al d-lui Ilie Bolojan, realizat evident cu concursul d-lui Ionel Bogdan, și am luat decizia curajoasă — am zis în acel moment, între timp am realizat că e inconștiență — ca să intentez un proces împotriva taxei Bolojan, scuze, taxei speciale. (...)

Deci ne-am propus recuperarea prejudiciilor de taxa Bolojan, atât în favoarea Drusal, cât și în favoarea UAT care o plăteau. Procesul a fost câștigat de Drusal definitiv — era logic că era câștigat. Menționăm că pe tot parcursul procesului ne-am rugat de Cons. Jud. Maramureș, ne-am rugat d-lui Bogdan, ne-am rugat de toate UAT-urile și ei plăteau din banii lor... Nu a intrat nicio autoritate parte alături de noi în acest proces. Este incredibil că n-a fost nimeni parte. Frica față de reputația de răzbunător a dlui Bolojan se pare că a depășit granițele Bihor, a înspăimântat tot Maramureșul," a afirmat omul de afaceri Vasile Pușcaș.