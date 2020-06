Un NOU virus gripal cu potențial pandemic, descoperit în China

Acest virus gripal a fost descoperit de oamenii de știință de curând, tot în China, acolo unde au apărut și primele focare de coronavirus la finalul anului trecut. Este vorba despre un virus care se manifestă, spun specialiștii, în rândul porcilor, însă nu este exclus ca acesta să ajungă să infecteze și oamenii.

Potrivit unui studiu publicat la începutul acestei săptămâni în revista ştiinţifică americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), virusul se numeşte G4 şi descinde genetic din tulpina H1N1, tulpină aflată la originea unei pandemii în 2009. "Posedă toate trăsăturile esenţiale care arată o înaltă adaptabilitate pentru infectarea oamenilor", au scris autorii, cercetători de la universităţi chineze şi de la Centrul pentru prevenirea şi controlul bolilor din China.

Oamenii de știință nu exclud ipoteza ca virusul să sufere mai multe mutații în această perioadă. Astfel, am putea ajunge la un nou focar pandemic.

O altă veste proastă este aceea că persoanele care lucrează în proximitatea porcilor şi care au fost infectate au fost relativ numeroase, reprezentând un procent de 10,4%, potrivit testelor sangvine care căutau prezenţa anticorpilor pentru acest virus. 4,4% din populaţia generală pare să fi fost, de asemenea, contaminată.

Virusul ar fi trecut deja la oameni, raportează cercetătorii chinezi, dar nu există deocamdată dovada că el poate fi transmis de la om la om, aceasta reprezentând actuala temere a experţilor.

Mai mult decât atât, specialiștii recomandă o monitorizare atentă a acestui nou virus apărut în China și asta pentru că imunitatea oamenilor este foarte scăzută în plină pandemie de coronavirus și, ca atare, pot contacta mai ușor noul virus gripal.