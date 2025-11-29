”Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii!

Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta!

Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor!

Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiș în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul.

Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar!

Astfel de abordări trebuie să înceteze!

Voi solicita partenerilor din Coaliție o intervenție legislativă de urgență, prin care să revenim la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.