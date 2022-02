Sindicaliştii din cadrul Alro Slatina protestează, astăzi, în faţa sediului Guvernului României pentru a doua zi la rând, scrie realitateadeolt.net.

Oamenii protestează împotriva creşterii preţurilor la energia electrică şi cer demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu.

„Domnule prim-ministru, am venit să vă spunem să vă faceţi timp şi de necazurile noastre pentru că nu am fi astăzi aici dacă nu ne-ar durea că locurile noastre de muncă dispar, că taxele pe care ni le pune domnul Popescu atât la gaze, cât şi la energia electrică sunt de nesuportat. Nu cred că vreţi să aveţi o Românie în genunchi, fără industrie şi cu un popor sărac. Ar fi o ruşine pentru un premier să conducă un popor în genunchi şi în sărăcie. De aceea am venit, să ne auziţi astăzi şi să ne ascultaţi pentru că n-am venit de drag. Vom veni în continuare, până când o să ne auziţi”, transmite preşedintele Sindicatului Aluministul, Constantin Popescu.

Pe lângă sindicatele din cadrul Alro, protestează şi reprezentanţi de la Alum Tulcea şi ArcelorMittal Galaţi.

Sindicaliştii vor fi prezenţi în Piaţa Victoriei şi în zilele de 16 şi 17 februarie.

Încă din luna decembrie, angajaţii Alro au organizat proteste împotriva scumpirilor din energie care au determinat conducerea companiei să pună în aplicare un plan de reducere a producţiei.

A treia hală de electroliză a Alro Slatina a fost închisă, săptămâna trecută, în contextul creşterii necontrolate a preţurilor la energia electrică.

Este vorba despre Hala nr. 7, care se închide începând de astăzi, după ce acelaşi lucru s-a întâmplat cu halele nr. 8 şi nr. 9.