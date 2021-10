Imaginile cu dâra uriașă de fum au ajuns rapid pe internet. Localnicii au văzut norul alb, iar cei mai mulți s-au gândit la ce e mai rău. Zvonurile s-au răspândit imediat.

"S-a facut un nor alb cu ceva pulverizat si din momentul asta a fost o pandemie in comuna Marga. Se poate intampla orice, te omoara in casa. Da un praf pe tine si cum ai iesit din casa esti gata. Avem asa oarecum teama", a spus un bărbat.

"A fost un elicopter si o aruncat niste prafuri", spune un altul.

Cei mai mulți au crezut că norul alb de pe cer conține substanțe toxice. Unii au crezut că este pentru deratizare, alții suspectau că virusul Sars-Cov-2 este aruncat din elicoptere.

"Ramanea in urma alb. Lumea e speriata, normal ca e speriata, la orice..pai asa ceva nu se face in criza care suntem de moment nu?", a povestit o femeie.

Până la urmă primarul comunei a aflat răspunsul și i-a liniștit pe localnici.

"Un elicopter de mici dimensiuni a venit pe dealuri si a imprastiat un praf zic ei dar era vba de o parafina lichida folosita in aviatie 8 51 + 9 26 ei au impresia ca s a imprastiat ceva...Covidu, asa zic ei", a afirmat Nicolae Beg, primarul comunei Marga.

"Acel fum este ...este ulei parafinat pentru fum special pentru aviatie. Totu legal, da (fara virusi fara covizi) doamne fereste, fara virusi...lumea normal ca..lumea e speriata... Este special pentru aviatie", a explicat Neagoe Petru, pilot de girocopter.

Parafina lăsată în urmă de avioane, elicoptere sau alte aparate de zbor este un produs non-toxic și este aprobat de autorități.