Un medic de la Spitalul Grigore Alexandrescu, filmat când opera fără mănuși, a fost amendat

Corpul de Control al Ministerului Sănătății și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București au efectuat vineri un control la Spitalul "Grigore Alexandrescu", în contextul apariției în presă a unor imagini în care un medic ar fi operat fără manuși și cu ceasul la mână.



Alexandru Ulici a precizat că a fost constituită și o comisie de cercetare la nivelul unității medicale.



"Noi am constituit o comisie de cercetare disciplinară care va analiza filmulețul pe care îl avem la dispoziție. (...) În urma constatărilor acestei comisii, vom lua o decizie. (...) Corpul de Control al ministrului Sănătății și DSP au fost deja la noi și s-a aplicat o amendă doamnei doctor pe persoana fizică pentru nerespectarea procedurii de protocol de bloc operator. Amenda, din câte știu eu, este între 1.000 și 2.000 de lei.



Filmulețul nu este unul cursiv, este făcut din bucăți. Ne este foarte greu să identificăm momentul când a fost făcut și pacientul. Nu găsim elemente pe filmuleț care să ne poata preciza.. (...) Cata vreme nu stim cine a facut filmarea, nu stim data si ora cand a fost facuta filmarea si pacientul, nu avem cum sa stim ce a fost acolo exact. Cu ceasul este evident, este la vedere", a spus medicul.



El a precizat că pacientul nu a fost "nicio secundă" pus în pericol.

"Pacientul nu a fost nicio secunda, cel putin din cate se vede, pus in pericol. Toate indiciile, nimic sigur, pentru ca nu stim nimic sigur, par sa fi fost la terminarea interventiei chirurgicale, ca nu se mai impieteaza asupra starii de sanatate", a mai aratat Alexandru Ulici.

Potrivit acestuia, Spitalul "Grigore Alexandrescu" acorda o atentie "deosebita sigurantei pacientului".

"Facem tot ce ne sta in putinta ca pacientul sa fie in siguranta", a mai aratat managerul.