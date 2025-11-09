În cadrul podcastului, avocatul a afirmat că UE deja a devenit un pericol în privința valorilor fundamentale. Potrivit lui Bob Amsterdam, Uniunea Europeană se comportă de parcă e paralizată din cauza fricii de Federația Rusă. În argumentele sale, avocatul a dat ca exemplu cazul lui Călin Georgescu.

”UE și-a pierdut direcția. Fără nicio îndoială. Cred că UE reprezintă un pericol enorm dacă nu își revine în privința valorilor fundamentale. Știi, există această dialectică. Toată lumea se teme de Rusia. Complet speriată. Paralizată. Adică, o dronă rusească trece granița și suntem la DEFCON 1. Totuși, după aproape patru ani, Kievul nu e cucerit. Deci cum poate Europa să fie atît de înspăimîntată de Rusia și, în același timp, să instrumentalizeze această teamă pentru a-și distruge propriile economii, pentru a menține sancțiunile, pentru a se angaja în comportamente sălbatice autodistructive și pentru a nu reuși să mențină valorile democratice?

Ai văzut cum au eliminat un candidat în România. Ai văzut ce încearcă să facă în Germania. Vezi ce s-a întîmplat în Franța. Este o obliterare continuă a statului de drept. Și trebuie să începem să ne întoarcem la principiile de bază în ceea ce privește statul de drept peste tot, altfel îl vom pierde complet peste tot” a spus avocatul american.

