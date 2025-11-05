„Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”, a declarat Georgescu.

Candidatul interzis de sistem a spus că nu va alimenta „un neadevăr transformat în spectacol”, dar nici nu va tolera răspândirea de informații false care aduc atingere valorilor în care crede. „Democrație, libertate și demnitate umană sunt reperele pe care le susțin”, a subliniat acesta.

Călin Georgescu a mulțumit celor care aleg să verifice informațiile înainte de a le transforma în verdicte publice, adăugând că „încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc, nu prin bârfe sau asocieri neprobate”.