Călin Georgescu dezminte acuzațiile privind o „angajare fictivă” în Austria: „Nu am avut niciun fel de colaborare cu persoanele menționate”

Călin Georgescu demontează toate acuzațiile la adresa lui, după ce în spațiul public au apărut informații care îl leagă de o presupusă „angajare fictivă” în Austria și de anumite persoane vizate de autorități.

„Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”, a declarat Georgescu.

Candidatul interzis de sistem a spus că nu va alimenta „un neadevăr transformat în spectacol”, dar nici nu va tolera răspândirea de informații false care aduc atingere valorilor în care crede. „Democrație, libertate și demnitate umană sunt reperele pe care le susțin”, a subliniat acesta.

Călin Georgescu a mulțumit celor care aleg să verifice informațiile înainte de a le transforma în verdicte publice, adăugând că „încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc, nu prin bârfe sau asocieri neprobate”.