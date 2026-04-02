Un jandarm din Mureș a salvat viața unui agent de pază. Andrei se afla în timpul liber în momentul incidentului

2 apr. 2026, 16:18
Adevărații eroi nu au pelerină și nici puteri supranaturale. Un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, aflat în timpul liber, a salvat, miercuri, viața unui agent de pază de la un mall din municipiul reședință de județ, acordându-i primul ajutor și ținându-l în siguranță până la sosirea SMURD.

”Miercuri, 1 aprilie, în jurul orei 18:10, un coleg din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, aflat în timpul liber, a demonstrat că spiritul civic și dorința de a ajuta o persoană nu țin cont de programul de lucru. Colegul nostru, Andrei, aflat în timpul liber, într-un mall, a observat cum un agent de pază s-a prăbușit peste coșurile de cumpărături de la intrare, prezentând tremur sever, după care a căzut la sol. Fără ezitare, a intervenit imediat, acționând cu calm și eficiență. I-a acordat numaidecât sprijin și primul ajutor, având grijă să îl așeze într-o poziție de siguranță până la sosirea echipajelor medicale. Datorită reacției rapide și măsurilor corect aplicate, victima a fost menținută în stare stabilă până la preluarea de către echipajul SMURD”, a anunțat, joi, Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții instituției au ținut să precizeze faptul că, uneori, câteva minute fac diferența dintre viață și o tragedie și că responsabilitatea și empatia sunt esențiale.

