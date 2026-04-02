Un jandarm din Mureș a salvat viața unui agent de pază. Andrei se afla în timpul liber în momentul incidentului

Adevărații eroi nu au pelerină și nici puteri supranaturale. Un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, aflat în timpul liber, a salvat, miercuri, viața unui agent de pază de la un mall din municipiul reședință de județ, acordându-i primul ajutor și ținându-l în siguranță până la sosirea SMURD.

”Miercuri, 1 aprilie, în jurul orei 18:10, un coleg din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Târgu Mureș, aflat în timpul liber, a demonstrat că spiritul civic și dorința de a ajuta o persoană nu țin cont de programul de lucru. Colegul nostru, Andrei, aflat în timpul liber, într-un mall, a observat cum un agent de pază s-a prăbușit peste coșurile de cumpărături de la intrare, prezentând tremur sever, după care a căzut la sol. Fără ezitare, a intervenit imediat, acționând cu calm și eficiență. I-a acordat numaidecât sprijin și primul ajutor, având grijă să îl așeze într-o poziție de siguranță până la sosirea echipajelor medicale. Datorită reacției rapide și măsurilor corect aplicate, victima a fost menținută în stare stabilă până la preluarea de către echipajul SMURD”, a anunțat, joi, Gruparea de Jandarmi Mobilă Târgu Mureș, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții instituției au ținut să precizeze faptul că, uneori, câteva minute fac diferența dintre viață și o tragedie și că responsabilitatea și empatia sunt esențiale.