Europa de Est, preferată în materie de siguranță

Într-un mesaj adresat comunității sale online, Luke a explicat care sunt destinațiile în care s-a simțit cel mai în siguranță. „Acestea sunt cele mai sigure zece țări din Europa, în experiența mea personală. Am vizitat mai toate țările europene de mai multe ori, așa că nu îmi bazez opinia doar pe o singură vizită dintr-o țară”, a declarat acesta.

Tânărul a menționat că percepția generală diferă de realitate. „Mai ales orașele mari din Occident și Europa de Nord nu sunt deloc atât de sigure precum s-ar aștepta mulți oameni”, a spus Luke. În schimb, el a remarcat că în Europa de Est orașele sunt mai sigure, mai curate și mai prietenoase cu turiștii.

Prima alegere a turistului: Polonia

Polonia se află pe primul loc în lista lui Luke, fiind o destinație vizitată anual de milioane de turiști. Țara l-a impresionat prin gradul ridicat de siguranță resimțit în timpul vizitelor sale.

România, printre țările incluse în top

România a fost inclusă în topul celor mai sigure țări din Europa realizat de olandez. Țara noastră este văzută de acesta ca un loc unde turiștii pot explora în liniște, fiind printre cele mai sigure destinații de pe continent.

Lista completă a celor 10 țări considerate sigure

Pe lângă Polonia și România, Luke Patrick Hoogmoed a menționat în clasamentul său personal și Danemarca, Ungaria, Finlanda, Cehia, Bosnia, Slovenia, Serbia și Portugalia. În ceea ce privește Europa de Vest, Portugalia a fost declarată de turist drept preferata sa.

Planurile de viitor ale călătorului olandez

Luke a afirmat că își dorește să descopere și mai mult din Europa de Est. El intenționează să viziteze nu doar marile orașe, ci și satele și stațiunile din aceste regiuni. În viziunea sa, acestea pot oferi o experiență autentică și sigură pentru cei care aleg să călătorească acolo.

