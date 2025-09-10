Poiana Măgura se află în comuna Şărmăşag, județul Sălaj. Este un sat de o frumusețe rară, dar aproape complet părăsit. Statisticile oficiale nici măcar nu îl mai menționează. Localnicii originari au plecat în urmă cu mulți ani, iar satul părea sortit dispariției. Cu toate acestea, locul a început să se transforme treptat într-un punct turistic plin de farmec.

Cei care vizitează zona sunt întâmpinați de case renovate, cabane moderne și curți îngrijite. Transformarea a început să atragă turiști care caută liniștea și frumusețea locurilor mai puțin cunoscute din Sălaj. În timp, Poiana Măgura ar putea deveni un loc vizitat de oameni din toată lumea.

Un singur om a rămas în sat

În Poiana Măgura locuiește permanent doar un singur om, care a ales să nu părăsească satul indiferent de schimbările din jur.

„Satul avea cândva 70-80 de familii, dar oamenii au plecat spre un trai mai bun, la Ilișua. După asfaltarea drumului, în 2019, totul s-a schimbat. Astăzi sunt deja șapte cabane funcționale. Doar un singur locuitor a rămas permanent aici – Moricz Sandor, care nu a vrut în ruptul capului să plece”, a precizat pentru Agerpres viceprimarul comunei Şărmăşag, Kovacs Tiberiu.

Povestea singurului locuitor

Sandor are 66 de ani și a fost cizmar. El trăiește într-una dintre casele renovate ale satului și se bucură zilnic de priveliști deosebite.

„Bunicul meu a primit pământ după război. Am avut de lucru cu animalele și cu pământurile. După ce tata s-a stins și mama a rămas la pat, am avut grijă de ea șase ani. De atunci locuiesc singur aici”, a spus Sandor.

Fostul cizmar și-a dedicat viața familiei și a decis să nu părăsească locul unde a copilărit. Hotărârea sa a făcut ca satul să nu rămână complet pustiu.

Turismul schimbă fața satului

Deși populația a dispărut aproape complet, Poiana Măgura se reinventează prin turism. Cabanele și casele renovate dau satului o nouă viață. Turiștii care ajung aici descoperă liniștea și frumusețea unui loc încărcat de istorie.

Pentru mulți vizitatori, povestea singurului locuitor permanent, Moricz Sandor, adaugă un farmec aparte acestei așezări. Transformarea locului ar putea continua în anii următori, făcând din Poiana Măgura o destinație atractivă pentru vacanțe și escapade în natură.

